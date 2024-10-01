В Тель-Авиве произошел теракт — неизвестные открыли огонь по трамвайной остановке, есть жертвы

Сообщают о 3 погибших и более 10 раненых.

В Тель-Авиве произошел теракт – неизвестные расстреляли людей на трамвайной остановке в районе Яффы. Об этом сообщают местные СМИ.

Предварительно двое неизвестных с автоматами открыли огонь в районе Яффы. На данный момент известно о трех погибших.

Гендиректор Израильской спасательной организации MDA Эли Бин отметил, что стрельба зафиксирована в двух местах - на бульваре Ерушалаим в районе остановки трамвая и у синагоги на улице Газа в Тель-Авиве. По другим сообщениям, на улице Газа неизвестный напал на людей с ножом.

Сообщают о 3 погибших и более 10 раненых.

Полиция расценивает такой инцидент как теракт.

Предварительно известно, что террористы ликвидированы.

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