У Тель-Авіві стався теракт — невідомі відкрили вогонь по трамвайній зупинці, є жертви

Повідомляють про 3 загиблих і понад 10 поранених.

У Тель-Авіві стався теракт — невідомі розстріляли людей на трамвайній зупинці в районі Яффи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Попередньо двоє невідомих з автоматами відкрили вогонь в районі Яффи. На даний момент відомо про 3 загиблих.

Гендиректор Ізраїльської рятувальної організації MDA Елі Бін зазначив, що стрілянина зафіксована у двох місцях — на бульварі Єрушалаїм у районі зупинки трамвая та біля синагоги на вулиці Газа у Тель-Авіві. За іншими повідомленнями, на вулиці Газа невідомий напав на людей із ножем.

Повідомляють про 3 загиблих і понад 10 поранених.

Поліція розцінює такий інцидент як теракт.

Попередньо відомо, що терористи ліквідовані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.