Чинні військовослужбовці тепер зможуть обіймати окремі вакантні посади у Мінветеранів — Президент підписав указ

Військові зможуть працювати у Мінветеранів із залишенням на військовій службі та без виключення зі списків особового складу.

Чинні військовослужбовці тепер зможуть обіймати окремі вакантні посади у Міністерстві у справах ветеранів. Відповідний указ «Про внесення зміни до Указу Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017» підписав Президент Володимир Зеленський.

У Мінветеранів зазначили, що деякі посади у відомстві відтепер, у разі їх вакантності можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань із залишенням на військовій службі та без виключення зі списків особового складу.

«Нічого для ветеранів без ветеранів! Відтепер українські ветерани й ветеранки, які несуть військову службу, та інші діючі військовослужбовці можуть бути залучені до роботи у Мінветеранів та брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти», — наголосила міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

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