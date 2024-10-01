Також Кабмін реалізує нову ветеранську політику, яка включає нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував швидкий запуск мобільного застосунку Ветеран+.

«Іще один важливий аспект - це викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Уже запрацювали застосунки Армія+ і Резерв+, а незабаром запрацює Ветеран+», — зазначив прем’єр на засіданні Уряду.

Також Кабмін реалізує нову ветеранську політику, яка включає нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів. Йдеться про підтримку ветеранського бізнесу та створення умов для навчання новим професіям із подальшим працевлаштуванням, лікування та реабілітацію, вшанування подвигу українських військових на всіх рівнях.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», міністр оборони Рустем Умєров анонсував запуск додатку Ветеран+.

Також Катерина Черногоренко розповіла, на якому етапі наразі перебуває анонсований застосунок Ветеран+.

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