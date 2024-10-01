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Чоловіка оштрафували та конфіскували собаку за вигул без намордника

19:33, 1 жовтня 2024
За порушення правил вигулу собаки власника притягнуто до адміністративної відповідальності.
Чоловіка оштрафували та конфіскували собаку за вигул без намордника
Фото ілюстративне
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Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності власника собаки, який допустив порушення правил вигулу собаки. Про це повідомляє пресслужа

З матеріалів адміністративної справи відомо, в червні 2024 року громадянин П. здійснив вигул собаки породи гонча Бельгійська без намордника, яка нанесла тілесні ушкодження у виді укусу громадянці.

За вигулювання собак без намордників, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини, частиною третьою статті 154 «Порушення правил утримання собак і котів» Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин.

Так, 10 вересня 2024 року суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області за наслідками розгляду справи ухвалено постанову про притягнення до відповідальності власника собаки, якому належить сплатити штраф у розмірі 1700 грн та судовий збір у розмірі 605,60 грн. Собаку породи гонча Бельгійська конфіскувати.

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