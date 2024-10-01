Чоловіка оштрафували та конфіскували собаку за вигул без намордника

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності власника собаки, який допустив порушення правил вигулу собаки. Про це повідомляє пресслужа
З матеріалів адміністративної справи відомо, в червні 2024 року громадянин П. здійснив вигул собаки породи гонча Бельгійська без намордника, яка нанесла тілесні ушкодження у виді укусу громадянці.
За вигулювання собак без намордників, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини, частиною третьою статті 154 «Порушення правил утримання собак і котів» Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин.
Так, 10 вересня 2024 року суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області за наслідками розгляду справи ухвалено постанову про притягнення до відповідальності власника собаки, якому належить сплатити штраф у розмірі 1700 грн та судовий збір у розмірі 605,60 грн. Собаку породи гонча Бельгійська конфіскувати.
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