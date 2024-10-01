Мужчину оштрафовали и конфисковали собаку за выгул без намордника

За нарушение правил выгула собаки владелец привлечен к административной ответственности.

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Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел материалы о привлечении к административной ответственности владельца собаки, который допустил нарушение правил выгула собаки. Об этом сообщает пресс-служба

Из материалов административного дела известно, в июне 2024 года гражданин П. совершил выгул собаки породы гончая Бельгийская без намордника, которая нанесла телесные повреждения в виде укуса гражданке.

За выгул собак без намордников, повлекших причинение вреда здоровью человека, частью третьей статьи 154 «Нарушение правил содержания собак и кошек» Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животных.

Так, 10 сентября 2024 года судьей Бориспольского горрайонного суда Киевской области по результатам рассмотрения дела принято постановление о привлечении к ответственности владельца собаки, которому предстоит уплатить штраф в размере 1700 грн и судебный сбор в размере 605,60 грн. Собаку породы гончая Бельгийская конфисковать.

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