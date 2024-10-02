В Киеве разоблачили работника одного из университетов, который обещал за 74 тысячи гривен помочь двум гражданам Пакистана с приглашением на обучение

Подозреваемый пообещал помочь с таким приглашением, которое стало бы основанием для законного въезда в Украину, за 74 тысячи гривен.

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В Киеве сообщено о подозрении сотруднику одного из университетов, который за 74 тысячи гривен обещал помочь с приглашением на обучение двум гражданам Пакистана. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, двое иностранцев искали способ въехать в Украину под предлогом поступления в учебное заведение. Для этого они через посредника выясняли, как получить от университета приглашение, которое и стало основанием для законного въезда в Украину.

Подозреваемый, занимающий пост советника президента по международным связям одного из университетов Киева, пообещал помочь с таким приглашением за 74 тысячи гривен.

Впрочем, договориться ему удалось не в своем учебном заведении, а в другом.

Прокуратура отмечает, что будущим студентам в дальнейшем обещали помочь с устройством в учебное заведение, что позволит им беспрепятственно пересекать границу Украины, без фактического посещения учебного заведения и сдачи итоговых экзаменов последними.

В ходе контроля за совершением преступления задокументирована передача неправомерной выгоды в сумме 74 тысяч гривен.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, помогавшие подозреваемому.