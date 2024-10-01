В Греции во время плавания в море погибли две украинки во время плавания в море

На греческом острове Корфу погибли мать и дочь в зоне с неблагоприятными условиями для купания.

На острове Корфу, Греция, спасатели обнаружили тела двух женщин, которые погибли во время купания в зоне с неблагоприятными условиями. По предварительным данным, это мать и дочь из Украины, в возрасте 52 и 32 года, сообщает греческий общественный вещатель EPT.

Инцидент произошел в городе Сидари, в прибрежной зоне «Апотрипити». Несмотря на штормовой ветер и неблагоприятные условия для купания, женщины решили зайти в воду. Для их спасения была организована масштабная операция с участием береговой охраны и пожарной службы, однако, к сожалению, они уже были мертвы.

Тела женщин удалось идентифицировать благодаря гостиничным браслетам на запястьях. Как сообщили работники отеля, семья была постоянными гостями острова и посещала Корфу ежегодно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.