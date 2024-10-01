Кабмин пока оставил в должностях двух заместителей министра обороны, представление об увольнении которых подписал Рустем Умеров

Как стало известно после заседания Кабмина 1 октября, правительство уволило только одного заместителя министра обороны – Станислава Гайдера, хотя представление министр обороны подписал на трех заместителей.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», утром 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны Станислава Гайдера (который, по его словам, переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергия, Юрия Джигира и государственного секретаря Людмилы Дараган.

«Система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром.

Это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы.

В этом контексте производятся и кадровые изменения.

О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно» - объяснил Рустем Умеров.

Впрочем, как стало известно после заседания Кабмина 1 октября, правительство уволило только одного заместителя министра обороны – Станислава Гайдера.

Относительно увольнения Александра Сергия и Юрия Джигира пока в правительстве ничего не сообщили.

Также Правительством уволена Людмила Дараган с должности государственного секретаря Министерства обороны и временно возложено выполнение ее обязанностей на Никиту Никитенко.

Автор: Наталья Мамченко

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