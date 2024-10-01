Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин пока оставил в должностях двух заместителей министра обороны, представление об увольнении которых подписал Рустем Умеров

14:39, 1 октября 2024
Как стало известно после заседания Кабмина 1 октября, правительство уволило только одного заместителя министра обороны – Станислава Гайдера, хотя представление министр обороны подписал на трех заместителей.
Кабмин пока оставил в должностях двух заместителей министра обороны, представление об увольнении которых подписал Рустем Умеров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», утром 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны Станислава Гайдера (который, по его словам, переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергия, Юрия Джигира и государственного секретаря Людмилы Дараган.

«Система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром.

Это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы.

В этом контексте производятся и кадровые изменения.

О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно» - объяснил Рустем Умеров.

Впрочем, как стало известно после заседания Кабмина 1 октября, правительство уволило только одного заместителя министра обороны – Станислава Гайдера.

Относительно увольнения Александра Сергия и Юрия Джигира пока в правительстве ничего не сообщили.

Также Правительством уволена Людмила Дараган с должности государственного секретаря Министерства обороны и временно возложено выполнение ее обязанностей на Никиту Никитенко.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин пока оставил в должностях двух заместителей министра обороны, представление об увольнении которых подписал Рустем Умеров

Как стало известно после заседания Кабмина 1 октября, правительство уволило только одного заместителя министра обороны – Станислава Гайдера, хотя представление министр обороны подписал на трех заместителей.

Кабмин внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации

По словам Алексея Гончаренко, изменениями предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву.

Мужчина через суд обязал ТЦК исправить данные в Реестре «Оберег»

ТЦК не реагировало на заявления мужчины исправить данные в Реестре «Оберег», где он числился как военнообязанный, хотя был снят с учета как непригодный к службе.

Директор НИЦСЭ Михаил Можаев: «Мы первыми установили причастность хакеров Главного разведывательного управления генштаба рф к кибератаке на украинский энергетический объект»

Ни одна страна в мире не испытывала такое количество кибератак как Украина за 2 года и 7 месяцев – директор НИЦСЭ Михаил Можаев.

Судья КСУ Галина Юровская провела лекцию, посвященную Международному уголовному суду и ратификации Римского статута МУС

Отдельное внимание было уделено вопросу ратификации Украиной Римского статута

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді