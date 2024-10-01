Работодатель обязан предложить все вакантные должности работнику, который подал заявление о сокращении 2-месячного срока предупреждения о следующем увольнении – БП ВС

Со дня предупреждения об увольнении ко дню расторжения трудового договора работодатель должен предложить работнику все вакантные должности, соответствующие его квалификации.

Представление работником заявления о сокращении двухмесячного срока предупреждения о следующем увольнении может быть основанием для сокращения этого срока, однако не освобождает работодателя от обязанности соблюдения им гарантий при увольнении работника по п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины (изменения в организации производства и труда), в частности – со дня предупреждения об увольнении ко дню расторжения трудового договора предложить такому работнику все вакантные должности, соответствующие его квалификации.

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда по иску о возобновлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Позивач у цій справі працював на посаді провідного юрисконсульта в районній філії обласного центру зайнятості, яка у зв’язку з оптимізацією системи Державної служби зайнятості була припинена шляхом її ліквідації.

Роботодавець в установлений законом двомісячний строк повідомив позивача про зміни в організації праці та про можливе його наступне вивільнення, однак надав лише одну пропозицію зайняти вакантну посаду в іншій місцевості, від якої позивач відмовився у зв’язку з необхідністю зміни місця проживання.

Позивач подав заяву про скорочення строку попередження про наступне вивільнення, а роботодавець, не пропонуючи інших вакансій, задовольнив таку заяву та звільнив позивача з роботи у визначений у заяві строк. Після звільнення позивач дізнався про існування аналогічних посад юрисконсульта в новоствореній філії обласного центру зайнятості (за його місцем проживання), яких роботодавець йому не пропонував.

Суд першої інстанції відмовив позивачу в позові. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Задовольняючи касаційну скаргу позивача й направляючи справу на новий розгляд до суду першої інстанції, Велика Палата ВС зауважила, що суд першої інстанції помилково виходив з відсутності в роботодавця-відповідача обов’язку працевлаштувати позивача у зв’язку з поданням останнім заяви про скорочення строку при вивільненні та не встановив дотримання відповідачем обов’язку з працевлаштування працівника, передбаченого ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 КЗпП України.

Як зазначила ВП ВС, на прохання працівника роботодавець може скоротити строк попередження про наступне його звільнення (два місяці) і такого працівника може бути звільнено за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України. Водночас скорочення зазначеного строку не впливає на виниклі у зв’язку зі зміною в організації праці гарантії працівника при вивільненні та не звільняє роботодавця від виконання обов’язку з працевлаштування працівника.

Отже, роботодавець зобов’язаний запропонувати такому працівникові всі наявні вакансії, які відповідають його кваліфікації, що існували з моменту попередження працівника про наступне вивільнення до дня розірвання трудового договору з ним, з урахуванням при цьому положень ст. 42 КЗпП України щодо переважного права на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.

Відмова працівника від зайняття запропонованих вакансій (у разі наявності пропозицій) чи відсутність відповідних вакансій свідчить про об’єктивну неможливість продовження трудових правовідносин та є передумовою для звільнення такого працівника за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України у визначений ним строк.

Постанова ВП ВС від 28 серпня 2024 року у справі № 641/1334/23 (провадження № 14-54цс24) – за посиланням.