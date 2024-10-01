Правительство назначило заместителей министров здравоохранения и защиты окружающей среды

Кабинет Министров на заседании 1 октября принял несколько кадровых решений. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство назначило:
- Адаманова Эдема Бекировича заместителем Министра здравоохранения Украины;
- Семенца Александра Степановича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Билецкого Сергея Владимировича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины.
Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины на Никитенко Никиту Сергеевича.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», утром 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны Станислава Гайдера (который, по его словам, переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира и государственного секретаря Людмилы Дараган.
Правительство уволило только одного заместителя министра обороны - Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя Министра обороны Украины и Дубинского Георгия Петровича с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины.
Кроме того, Правительством уволена Дараган Людмила Витальевна с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
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