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Правительство назначило заместителей министров здравоохранения и защиты окружающей среды

15:22, 1 октября 2024
Эдем Адаманов назначен заместителем главы Минздрава, а Александр Семенец заместителем министра защиты окружающей среды.
Правительство назначило заместителей министров здравоохранения и защиты окружающей среды
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Кабинет Министров на заседании 1 октября принял несколько кадровых решений. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство назначило:

- Адаманова Эдема Бекировича заместителем Министра здравоохранения Украины;

- Семенца Александра Степановича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

- Билецкого Сергея Владимировича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства обороны Украины на Никитенко Никиту Сергеевича.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», утром 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны Станислава Гайдера (который, по его словам, переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира и государственного секретаря Людмилы Дараган.

Правительство уволило только одного заместителя министра обороны - Гайдера Станислава Мечеславовича с должности заместителя Министра обороны Украины и Дубинского Георгия Петровича с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины.

Кроме того, Правительством уволена Дараган Людмила Витальевна с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

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