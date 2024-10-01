Раде рекомендуют принять закон о внедрении климатической политики по нормам ЕС

Парламенту рекомендовали принять в целом законопроект об основных принципах государственной климатической политики.

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования повторно рассмотрел законопроект 11310 об основных принципах государственной климатической политики.

Согласно части пятой статьи 44 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» и части шестой статьи 118 Регламента Верховной Рады Украины Комитет повторно рассмотрел проект Закона Украины об основных принципах государственной климатической политики, подготовленный ко второму чтению в связи с поступлением в Комитет замечаний Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины.

По результатам обсуждения замечаний Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение и принял решение поддержать частично замечания Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины, а также поддержать предложение народного депутата Украины Бондаренко А.В. о изложении в окончательной редакции текста проекта Закона Украины ряда определений и уточнений его положений.

Комитет рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения во втором чтении проект Закона Украины об основных принципах государственной климатической политики 11310 в окончательной редакции принять во втором чтении и в целом как Закон.

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