Раді рекомендують прийняти закон щодо впровадження кліматичної політики за нормами ЄС

Парламенту рекомендували прийняти в цілому законопроект про основні засади державної кліматичної політики.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування повторно розглянув законопроект 11310 про основні засади державної кліматичної політики.

Відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України Комітет повторно розглянув проект Закону України про основні засади державної кліматичної політики, підготовлений до другого читання у зв’язку з надходженням до Комітету зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України.

За результатами обговорення зауважень Комітет з питань екологічної політики та природокористування, ухвалив висновок та прийняв рішення підтримати частково зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, а також підтримати пропозицію народного депутата України Бондаренка О.В. щодо викладу в остаточній редакції тексту проекту Закону України ряду визначень та уточнень його положень.

Комітет рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект Закону України про основні засади державної кліматичної політики 11310 в остаточній редакції прийняти у другому читанні та в цілому як Закон.

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