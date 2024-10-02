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Фізособа продає юрособі об’єкт рухомого майна — хто є податковим агентом

08:00, 2 жовтня 2024
Якщо стороною договору купівлі — продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи самозайнята особа, така особа є податковим агентом платника податку.
Фізособа продає юрособі об’єкт рухомого майна — хто є податковим агентом
Фото: freepik
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У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснили, хто є податковим агентом при продажу фізичною особою об’єкта рухомого майна юридичній особі.

Так, відповідно до п. 173.3 ст. 173 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями у разі якщо стороною договору купівлі – продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи самозайнята особа, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені розд. IV ПКУ функції податкового агента.

При цьому податковий агент утримує податок за ставками, визначеними відповідно до п. 173.1 або п. 173.2 ст. 173 ПКУ з урахуванням інформації про черговість продажу рухомого майна, зазначеної платником податку у договорі купівлі-продажу чи в окремій заяві.

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