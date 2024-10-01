Практика судів
  1. В Україні

Без поділу на хлопців і дівчат — Міносвіти ухвалило важливі зміни щодо викладання предмета «Захист України»

14:38, 1 жовтня 2024
Відтепер учнів і учениць старших класів розподілятимуть у групи за кількістю осіб – від 8 до 15 у кожній групі, а не за гендерною ознакою.
Без поділу на хлопців і дівчат — Міносвіти ухвалило важливі зміни щодо викладання предмета «Захист України»
Ілюстративне фото, джерело - ye.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки ухвалило зміни до Порядку поділу класів на групи під час вивчення предмета «Захист України». Відтепер учнів і учениць 10–11 класів розподілятимуть у групи за кількістю осіб — від 8 до 15 у кожній групі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон щодо підготовки учнів до військової служби. Готувати до військової служби у навчальних закладах будуть незалежно від статі – як хлопців, так і дівчат. 

«Ці зміни дадуть змогу вчителям більше зосередитися на практичному навчанні в менших групах, а учням — незалежно від статі опанувати базові навички для життя, самозахисту та формування оборонної свідомості», — зазначили в Міносвіти.

Так, упродовж 2024–2026 років модельна навчальна програма «Захист України» впроваджується в межах всеукраїнського педагогічного експерименту. Заклади освіти, які поки що викладають за старою програмою, також мають відмовитися від гендерного поділу груп.

Оновлена програма складається з 10 модулів і спрямована на розвиток практичних умінь. До них входять: домедична допомога, навички управління безпілотниками, тактична медицина, радіозв’язок та інші сучасні технології, що відповідають реаліям воєнного часу. 

З 2027 року оновлена програма «Захист України» також стане основою для профільного вивчення, де учні зможуть обирати окремі модулі для поглибленого навчання.

Крім того, замість 45-хвилинних уроків раз на тиждень, нова програма передбачає, що уроки проводитимуть протягом усього дня один раз на місяць. Для цього в громадах створюються спеціальні навчальні осередки, які об’єднають учнів із кількох шкіл.

У МОН вказали, що це дозволить більш ефективно організувати практичні заняття та надавати учням з усієї громади доступ до сучасного навчального обладнання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін поки залишив на посадах двох заступників міністра оборони, подання про звільнення яких підписав Рустем Умєров

Як стало відомо після засідання Кабміну 1 жовтня, уряд звільнив лише одного заступника міністра оборони – Станіслава Гайдера, хоча подання міністр оборони підписав на трьох заступників.

Кабмін вніс зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації

За словами Олексія Гончаренка, змінами надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

Чоловік через суд зобов’язав ТЦК виправити дані у Реєстрі «Оберіг»

ТЦК не реагувало на заяви чоловіка виправити дані в Реєстрі «Оберіг», де він значився як військовозобов’язаний, хоча був знятий з обліку як непридатний до служби.

Директор НДЦСЕ Михайло Можаєв: «Ми першими встановили причетність хакерів Головного розвідувального управління генштабу рф до кібератаки на український енергетичний об’єкт»

Жодна країна в світі не зазнавала такої кількості кібератак як Україна за 2 роки і 7 місяців – директор НДЦСЕ Михайло Можаєв.

Суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію, присвячену Міжнародному кримінальному суду і ратифікації Римського статуту МКС, відео

Окрема увага була приділена питанню ратифікації Україною Римського статуту.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді