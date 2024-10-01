Без поділу на хлопців і дівчат — Міносвіти ухвалило важливі зміни щодо викладання предмета «Захист України»

Відтепер учнів і учениць старших класів розподілятимуть у групи за кількістю осіб – від 8 до 15 у кожній групі, а не за гендерною ознакою.

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Міністерство освіти і науки ухвалило зміни до Порядку поділу класів на групи під час вивчення предмета «Захист України». Відтепер учнів і учениць 10–11 класів розподілятимуть у групи за кількістю осіб — від 8 до 15 у кожній групі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон щодо підготовки учнів до військової служби. Готувати до військової служби у навчальних закладах будуть незалежно від статі – як хлопців, так і дівчат.

«Ці зміни дадуть змогу вчителям більше зосередитися на практичному навчанні в менших групах, а учням — незалежно від статі опанувати базові навички для життя, самозахисту та формування оборонної свідомості», — зазначили в Міносвіти.

Так, упродовж 2024–2026 років модельна навчальна програма «Захист України» впроваджується в межах всеукраїнського педагогічного експерименту. Заклади освіти, які поки що викладають за старою програмою, також мають відмовитися від гендерного поділу груп.

Оновлена програма складається з 10 модулів і спрямована на розвиток практичних умінь. До них входять: домедична допомога, навички управління безпілотниками, тактична медицина, радіозв’язок та інші сучасні технології, що відповідають реаліям воєнного часу.

З 2027 року оновлена програма «Захист України» також стане основою для профільного вивчення, де учні зможуть обирати окремі модулі для поглибленого навчання.

Крім того, замість 45-хвилинних уроків раз на тиждень, нова програма передбачає, що уроки проводитимуть протягом усього дня один раз на місяць. Для цього в громадах створюються спеціальні навчальні осередки, які об’єднають учнів із кількох шкіл.

У МОН вказали, що це дозволить більш ефективно організувати практичні заняття та надавати учням з усієї громади доступ до сучасного навчального обладнання.

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