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Без разделения на парней и девушек — Минобразования приняло важные изменения по преподаванию предмета «Защита Украины»

14:38, 1 октября 2024
Теперь учеников и учениц старших классов будут распределять в группы по количеству лиц – от 8 до 15 в каждой группе, а не по гендерному признаку.
Без разделения на парней и девушек — Минобразования приняло важные изменения по преподаванию предмета «Защита Украины»
Иллюстративное фото, источник - ye.ua
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Министерство образования и науки приняло изменения в Порядок разделения классов на группы при изучении предмета «Защита Украины». Теперь учеников и учениц 10-11 классов будут распределять в группы по количеству лиц - от 8 до 15 в каждой группе.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о подготовке учащихся к военной службе. Готовить к военной службе в учебных заведениях будут независимо от пола – как парней, так и девушек.

«Эти изменения позволят учителям больше сосредоточиться на практическом обучении в меньших группах, а ученикам — независимо от пола овладеть базовыми навыками для жизни, самозащиты и формирования оборонного сознания», — отметили в Минобразования.

Так, на протяжении 2024-2026 годов модельная обучающая программа «Защита Украины» внедряется в рамках всеукраинского педагогического эксперимента. Учебные заведения, которые пока преподают по старой программе, также должны отказаться от гендерного разделения групп.

Обновленная программа состоит из 10 модулей и направлена ​​на развитие практических умений. В них входят: медицинская помощь, навыки управления беспилотниками, тактическая медицина, радиосвязь и другие современные технологии, отвечающие реалиям военного времени.

С 2027 года обновленная программа «Защита Украины» станет основой для профильного изучения, где учащиеся смогут выбирать отдельные модули для углубленного обучения.

Кроме того, вместо 45-минутных уроков раз в неделю новая программа предусматривает, что уроки будут проводить в течение всего дня один раз в месяц. Для этого в общинах создаются специальные учебные центры, объединяющие учеников из нескольких школ.

В МОН отметили, что это позволит более эффективно организовать практические занятия и предоставлять учащимся со всего общества доступ к современному учебному оборудованию.

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