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Старшокласники вивчатимуть предмет «Захист України» у спеціально створених осередках, — Міносвіти

21:05, 30 серпня 2024
Вивчення предмету «Захист України» буде проводитись у спеціально створених по всій країні осередках, яких очікується до 1200.
Старшокласники вивчатимуть предмет «Захист України» у спеціально створених осередках, — Міносвіти
Ілюстративне фото, джерело - ye.ua
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З початку навчального року учні 10–11 класів вивчатимуть предмет «Захист України» у спеціально створених осередках. Їхня орієнтовна кількість — 1200. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Залучення учнів із різних закладів освіти до одного осередку підвищить якість навчання та забезпечить єдиний стандарт підготовки в усіх регіонах країни», — зазначили у відомстві.

У Міносвіти опублікували алгоритм створення осередку. Його можуть створити у територіальній громаді з кількістю понад 80 учнів 10—11 класів.

Якщо у громаді налічується менше ніж 80 учнів, то осередок можна створити, об’єднавши учнів кількох громад.

На кожні додаткові 1000 учнів 10—11 класів потрібно створити один осередок. Тобто від 80 учнів до 1999 учнів — це один осередок, а на 2000 учнів — це вже два осередки. Фінансуватимуться вони з міжбюджетних трансфертів.

Територіальна громада повинна проаналізувати мережу закладів освіти та визначити, де може бути створено «осередок».

Якщо у громаді не створено осередку, то «Захист України» викладатиметься за програмою «Захист України. Рівень стандарту».

У МОН зазначили, що працюють над наказом щодо поділу класів на групи. Такий підхід, наголошують у міністерстві, гарантуватиме ефективніше засвоєння матеріалу та дасть змогу учням і ученицям набувати потрібних практичних навичок.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон щодо підготовки учнів до військової служби. Готувати до військової служби у навчальних закладах будуть незалежно від статі – як хлопців, так і дівчат. 

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