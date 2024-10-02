Физлицо продает юрлицу объект движимого имущества — кто является налоговым агентом

Если стороной договора купли - продажи объекта движимого имущества является юридическое лицо или самозанятое лицо, такое лицо является налоговым агентом налогоплательщика.

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В Главном управлении ГНС в Черновицкой области разъяснили, кто является налоговым агентом при продаже физическим лицом объекта движимого имущества юридическому лицу.

Так, согласно п. 173.3 ст. 173 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями в случае если стороной договора купли – продажи объекта движимого имущества является юридическое лицо или самозанятое лицо, такое лицо считается налоговым агентом налогоплательщика и обязано выполнить все определены разд. IV НКУ функции налогового агента.

При этом налоговый агент удерживает налог по ставкам, определенным в соответствии с п. 173.1 или п. 173.2 ст. 173 НКУ с учетом информации об очередности продажи движимого имущества, указанной налогоплательщиком в договоре купли-продажи или в отдельном заявлении.