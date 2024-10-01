Уряд призначив заступників міністрів охорони здоров’я та захисту довкілля

Едема Адаманова призначено заступником очільника МОЗ, а Олександра Семенця заступником міністра захисту довкілля.

Кабінет Міністрів на засіданні 1 жовтня ухвалив кілька кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд призначив:

- Адаманова Едема Бекіровича заступником Міністра охорони здоров’я України;

- Семенця Олександра Степановича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

- Білецького Сергія Володимировича державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства оборони України на Нікітенка Нікіту Сергійовича.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», зранку 1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера (який, за його словами, переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира і державного секретаря Людмили Дараган.

Уряд звільнив лише одного заступника міністра оборони – Гайдера Станіслава Мечеславовича з посади заступника Міністра оборони України та Дубинського Георгія Петровича з посади заступника Міністра цифрової трансформації України.

Крім того, Урядом звільнено Дараган Людмилу Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

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