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Кабмін поки залишив на посадах двох заступників міністра оборони, подання про звільнення яких підписав Рустем Умєров

14:39, 1 жовтня 2024
Як стало відомо після засідання Кабміну 1 жовтня, уряд звільнив лише одного заступника міністра оборони – Станіслава Гайдера, хоча подання міністр оборони підписав на трьох заступників.
Кабмін поки залишив на посадах двох заступників міністра оборони, подання про звільнення яких підписав Рустем Умєров
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», зранку 1 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера (який, за його словами, переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира і державного секретаря Людмили Дараган.

«Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром.

Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі.

У цьому контексті проводяться і кадрові зміни.

Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо» - пояснив Рустем Умєров.

Втім, як стало відомо після засідання Кабміну 1 жовтня, Уряд звільнив лише одного заступника міністра оборони – Станіслава Гайдера.

Стосовно звільнення Олександра Сергія і Юрія Джигира поки в Уряді нічого не повідомили.

Також Урядом звільнено Людмилу Дараган з посади державного секретаря Міністерства оборони і тимчасово покладено виконання її обов’язків на Нікіту Нікітенка.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін поки залишив на посадах двох заступників міністра оборони, подання про звільнення яких підписав Рустем Умєров

Як стало відомо після засідання Кабміну 1 жовтня, уряд звільнив лише одного заступника міністра оборони – Станіслава Гайдера, хоча подання міністр оборони підписав на трьох заступників.

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