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У Греції під час плавання в морі загинули дві українки

18:57, 1 жовтня 2024
На грецькому острові Корфу загинули матір та дочка в зоні з несприятливими умовами для купання.
У Греції під час плавання в морі загинули дві українки
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На острові Корфу, Греція, рятувальники виявили тіла двох жінок, які загинули під час купання в зоні з несприятливими умовами. За попередніми даними, це мати і дочка з України, віком 52 та 32 роки, повідомляє грецький суспільний мовник EPT.

Інцидент стався в місті Сідарі, у прибережній зоні "Апотріпіті". Незважаючи на штормовий вітер і несприятливі умови для купання, жінки вирішили зайти у воду. Для їхнього порятунку була організована масштабна операція за участі берегової охорони та пожежної служби, однак, на жаль, вони вже були мертві.

Тіла жінок вдалося ідентифікувати завдяки готельним браслетам на зап'ястках. Як повідомили працівники готелю, сім'я була постійними гостями острова і відвідувала Корфу щороку.

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