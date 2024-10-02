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У Києві викрили працівника одного із університетів, який обіцяв за 74 тисячі гривень допомогти двом громадянам Пакистану із запрошенням на навчання

07:18, 2 жовтня 2024
Підозрюваний пообіцяв допомогти із таким запрошенням, яке б стало підставою для законного в'їзду в Україну, за 74 тисячі гривень.
У Києві викрили працівника одного із університетів, який обіцяв за 74 тисячі гривень допомогти двом громадянам Пакистану із запрошенням на навчання
Ілюстративне фото
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У Києві повідомлено про підозру співробітнику одного із університетів, який за 74 тисячі гривень обіцяв допомогти із запрошенням на навчання двом громадянам Пакистану. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, двоє іноземців шукали спосіб в’їхати в Україну під приводом вступу до навчального закладу. Для цього вони через посередника з’ясовували, як отримати від університету запрошення, яке б і стало підставою для законного в'їзду в Україну.

Підозрюваний, який обіймає посаду радника президента з міжнародних зв'язків одного з університетів Києва, пообіцяв допомогти із таким запрошенням за 74 тисячі гривень.

Втім, домовитись йому вдалось не у своєму навчальному закладі, а в іншому. 

Прокуратура зазначає, що майбутнім студентам обіцяли надалі допомогти із влаштуванням до навчального закладу, що дасть їм змогу безперешкодно перетинати кордон України, без фактичного відвідування навчального закладу та складання підсумкових іспитів останніми.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу неправомірної вигоди у сумі 74 тисячі гривень.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які допомагали підозрюваному.

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прокуратура

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