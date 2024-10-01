Также Кабмин реализует новую ветеранскую политику, включающую новые услуги и цифровые сервисы для ветеранов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал скорый запуск мобильного приложения Ветеран+.

«Еще один важный аспект – это искоренение бюрократической волокиты благодаря цифровизации. Уже заработали приложения Армия+ и Резерв+, а в скором времени заработает Ветеран+», — отметил премьер на заседании правительства.

Также Кабмин реализует новую ветеранскую политику, включающую новые услуги и цифровые сервисы для ветеранов. Речь идет о поддержке ветеранского бизнеса и создании условий для обучения новым профессиям с последующим трудоустройством, лечении и реабилитации, чествовании подвига украинских военных на всех уровнях.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», министр обороны Рустем Умеров анонсировал запуск приложения Ветеран+.

Также Екатерина Черногоренко рассказала, на каком этапе находится анонсированное приложение Ветеран+.