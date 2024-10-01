Практика судов
  1. В Украине

Действующие военнослужащие теперь смогут занимать отдельные вакантные должности у Минветеранов — Президент подписал указ

19:15, 1 октября 2024
Военные смогут работать у Минветеранов с уходом на военной службе и без исключения из списков личного состава.
Действующие военнослужащие теперь смогут занимать отдельные вакантные должности у Минветеранов — Президент подписал указ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Действующие военнослужащие смогут теперь занимать отдельные вакантные должности в Министерстве по делам ветеранов. Соответствующий указ «О внесении изменения в Указ Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017» подписал Президент Владимир Зеленский.

В Минветеранов отметили, что некоторые должности в ведомстве теперь, в случае их вакантности, могут быть замещены военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований с оставлением на военной службе и без исключения из списков личного состава.

«Ничего для ветеранов без ветеранов! Теперь украинские ветераны и ветеранки, которые несут военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе у Минветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества», — подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль анонсировал скорый запуск мобильного приложения Ветеран+.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общественному совету международных экспертов продлят полномочия до апреля 2026 года – Комитет

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал увеличить срок полномочий ГРМЕ, участвующего в отборе судей ВАКС, ориентировочно до апреля 2026 года.

Размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума 3028 гривен – Высший совет правосудия

На рассмотрении судов находится более 1300 исков от судей о перерасчете судейского вознаграждения.

Кабмин внес изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли автомобилями

В графу «цена» договора купли-продажи, заключаемого предприятием, осуществляющим комиссионную торговлю, вносится цена продажи транспортного средства, но не ниже стоимости, определенной в документе об его оценке или среднерыночной стоимости.

Верховной Раде предлагают убрать обязанность нотариального удостоверения договора найма авто, если он рассчитан менее чем на 3 года

Договоры найма и ссуды авто будут нотариально удостоверялись только, когда они заключаются более чем на 3 года.

Мобилизацию добровольцев теперь можно проводить без участия ТЦК

Командиры воинских частей теперь могут без участия ТЦК отбирать бойцов – Минобороны

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді