Действующие военнослужащие теперь смогут занимать отдельные вакантные должности у Минветеранов — Президент подписал указ

Военные смогут работать у Минветеранов с уходом на военной службе и без исключения из списков личного состава.

Действующие военнослужащие смогут теперь занимать отдельные вакантные должности в Министерстве по делам ветеранов. Соответствующий указ «О внесении изменения в Указ Президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017» подписал Президент Владимир Зеленский.

В Минветеранов отметили, что некоторые должности в ведомстве теперь, в случае их вакантности, могут быть замещены военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований с оставлением на военной службе и без исключения из списков личного состава.

«Ничего для ветеранов без ветеранов! Теперь украинские ветераны и ветеранки, которые несут военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе у Минветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества», — подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

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