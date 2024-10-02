Призывники должны в 17 лет встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – проект Кабмина

Минобороны предлагает изменить порядок постановки на военный учет призывников и отменить комиссии по взятию на военный учет призывников.

Фото: zoda.gov.uа

Министерство обороны предлагает исключить из законодательства комиссии по взятию на военный учет призывников. Соответствующий законопроект правительства 12076 зарегистрирован в Верховной Раде.

Также предлагается исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности ежегодно в сроки и в порядке, установленные Кабмином, обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины , подлежащие взятию на военный учет призывников.

Подача сведений о себе возлагается на призывника. Ему предоставляется возможность встать на учет дистанционно через Резерв+. В противном случае он должен будет явиться в ТЦК и уплатить штраф от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн.

Так, в законопроекте 12076 предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождение электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Напомним, действующая норма предусматривает, что каждый год в течение января-марта берутся на учет мужчины, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет.

Уважительными причинами непрохождения электронной идентификации (не уточнения своих персональных данных) средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или неприбытия в ТЦК признаются:

болезнь гражданина;

препятствие стихийного характера;

проживание (нахождение) во время действия особого периода на временно оккупированной территории Украины или территории, где ведутся боевые действия;

другие обстоятельства, лишившие его возможности пройти электронную идентификацию и уточнение своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста или лично прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Граждане, которые не стали на военный учет призывников в вышеуказанный период, берутся на военный учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК с одновременным привлечением к ответственности по закону, при условии достижения ими 18-летнего возраста. То есть должны будут уплатить штраф.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вноситься в Реестр «Оберег» с 16 лет – без ВЛК.

Как объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Автор: Наталья Мамченко

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