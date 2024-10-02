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Неизвестные распотрошили судебное дело и сломали диск с доказательствами, но это не спасло от наказания

08:05, 2 октября 2024
Кто-то «поработал» с делом об административном правонарушении, однако результат оказался противоположным.
Неизвестные распотрошили судебное дело и сломали диск с доказательствами, но это не спасло от наказания
Здание Малиновского райсуда города Одессы, источник фото - Facebook
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Не совсем приятный судебной власти инцидент произошел на днях в Малиновском районном суде города Одессы.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Малиновского райсуда Одессы судья Светлана Маркарова, у нее в производстве находилось дело в отношении гражданки, которая совершила правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права на управление транспортным средством или лишенным такого права, совершенное повторно в течение года) Кодекса об административных правонарушениях.

Еще ранее указанная гражданка была привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), а также по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) Кодекса об административных правонарушениях.

Решением Малиновского райсуда Одессы гражданка была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 40 800 гривен и лишена права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Одесский апелляционный суд постановление Малиновского райсуда оставил без изменений, в результате чего оно вступило в законную силу.

Однако при рассмотрении ходатайства о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам судья Светлана Маркарова выяснила, что кто-то изменил нумерацию листов в указанном деле, повредил некоторые листы дела, в деле отсутствует постановление о наложении административного взыскания, а диск с видеозаписью совершенного правонарушения заменен на другой, вдобавок еще и поврежденный, что привело к невозможности его воспроизведения.  

В связи с этим судья Светлана Маркарова отметила, что хотя она и вернула ходатайство о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам гражданке, однако произошедшее с делом свидетельствует о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия.

Напомним, что в сентябре из Рогатинского районного суда Ивано-Франковской области также сообщили о сломанном DVD-диске в деле по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях.

Автор: Вячеслав Хрипун

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