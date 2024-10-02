Невідомі пошкодили судову справу та зламали диск з доказами, але це не врятувало від покарання

Хтось «попрацював» зі справою про адміністративне правопорушення, однак результат виявився протилежним.

Будівля Малиновського райсуду міста Одеси, джерело фото - Facebook

Не зовсім приємний для судової влади інцидент стався днями у Малиновському районному суді міста Одеси.

Як повідомила до Вищої ради правосуддя суддя Малиновського райсуду Одеси суддя Світлана Маркарова, у неї в провадженні знаходилася справа щодо громадянки, яка вчинила правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права на керування транспортним засобом або позбавлена такого права, вчинене повторно протягом року) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Ще раніше вказана громадянка була притягнута до відповідальності за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння), а також за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Рішенням Малиновського райсуду міста Одеси громадянка була притягнута до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 40 800 гривень та позбавлена права керування транспортними засобами строком на 5 років.

Одеський апеляційний суд постанову Малиновського райсуду залишив без змін, внаслідок чого вона набрала законної сили.

Однак під час розгляду клопотання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами суддя Світлана Маркарова з’ясувала, що хтось змінив нумерацію аркушів у вказаній справі, пошкодив деякі аркуші справи, у справі відсутня постанова про накладення адміністративного стягнення, а диск з відеозаписом вчиненого правопорушення замінено на інший, на додаток ще й пошкоджений, що призвело до неможливості його відтворення.

У зв’язки з цим суддя Світлана Маркарова зазначила, що хоча вона і повернула клопотання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами громадянці, однак те, що відбулося зі справою, свідчить про втручання у діяльність щодо здійснення правосуддя.

Нагадаємо, що у вересні з Рогатинського районного суду Івано-Франківської області також повідомили про зламаний DVD-диск у справі за ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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