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В суді хтось зламав DVD-диск з основним доказом у справі, але хто це зробив – невідомо

07:45, 17 вересня 2024
Неприємний інцидент стався в Івано-Франківській області.
В суді хтось зламав DVD-диск з основним доказом у справі, але хто це зробив – невідомо
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Неприємний для судової влади інцидент днями зафіксовано в Івано-Франківській області.

Як повідомив до Вищої ради правосуддя суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області Михайло Рибій, у нього в провадженні знаходиться справа про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Судове засідання у даній справі про адміністративне правопорушення відбулося 5 вересня.

Під час процедури дослідження доказів суддя Михайло Рибій виявив, що диск – DVD-R з відеозаписом, який містився в імпровізованому конверті на аркуші № 7 справи, зламаний навпіл.

При цьому в матеріалах справи в наявності є заява адвоката про ознайомлення із матеріалами справи, з відповідними записом та датою ознайомлення.

В судовому засіданні адвокат повідомив, що під час ознайомлення з матеріалами справи, працівники апарату суду, на його прохання, перекопіювали відеозапис з DVD-R на флеш-носій адвоката. Отже, станом на дату ознайомлення адвоката з матеріалами справи, диск з відеозаписом мав бути цілим.

Як зазначив у зв’язку з цим Михайло Рибій, в силу своїх фізичних характеристик диск DVD-R важко випадково зламати навпіл.

Якщо б диск був зламаний випадково, наприклад, при згинанні аркушу справи, то скоріш за все диск був би просто погнутий.

Однак, як зазначив суддя, сліди згинання є тільки на аркуші, до якого був прикріплений диск, а також на наступному за ним аркуші. На інших аркушах справи сліди згинання відсутні.

«Існують ознаки того, що невідома особа умисно пошкодила DVD-R диск із основним доказом по справі і таким чином втрутилася в діяльність судді щодо здійснення правосуддя»,  - зазначив 10 вересня суддя Михайло Рибій.

Відтак, у справі зі зламаним DVD-R тепер доведеться розбиратися Вищій раді правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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В суді хтось зламав DVD-диск з основним доказом у справі, але хто це зробив – невідомо

Неприємний інцидент стався в Івано-Франківській області.

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