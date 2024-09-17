В суде кто-то сломал DVD-диск с основным доказательством в деле, но кто это сделал – неизвестно

Неприятный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

Неприятный для судебной власти инцидент на днях зафиксирован в Ивано-Франковской области.

Как сообщил в Высший совет правосудия судья Рогатинского районного суда Ивано-Франковской области Михаил Рыбий, у него в производстве находится дело о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Судебное заседание по данному делу об административном правонарушении состоялось 5 сентября.

Во время процедуры исследования доказательств судья Михаил Рыбий обнаружил, что диск – DVD-R с видеозаписью, который размещался в импровизированном конверте на листе № 7 дела, сломан пополам.

При этом в материалах дела имеется заявление адвоката, поданное для ознакомления с материалами дела, с соответствующими записью и датой.

В судебном заседании адвокат сообщил, что во время ознакомления с материалами дела работники аппарата суда, по его просьбе, перекопировали видеозапись с DVD-R на флеш-носитель адвоката. То есть, по состоянию на дату ознакомления адвоката с материалами дела, диск с видеозаписью должен был быть целым.

Как отметил в связи с этим Михаил Рыбий, в силу своих физических характеристик диск DVD-R случайно сломать пополам тяжело.

Если бы диск был сломан случайно, например, при сгибании листа дела, то, скорее всего, диск был бы просто погнут.

Однако, как отметил судья, следы изгиба есть только на листе, к которому был прикреплен диск, а также на следующем за ним листе. На других листах дела, следы сгибания отсутствуют.

«Существуют признаки того, что неизвестный умышленно повредил DVD-R диск с основным доказательством по делу и таким образом вмешался в деятельность судьи по осуществлению правосудия», - отметил 10 сентября судья Михаил Рыбий.

Таким образом, делом со сломанным DVD-R теперь придется заниматься Высшему совету правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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