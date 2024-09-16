В Киеве из-за прогнозируемых порывов ветра приспустили главный флаг Украины

Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным к улучшению погодных условий.

Источник фото: КГГА

В столице из-за прогнозируемой непогоды 16 сентября приспустили главный флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».

По прогнозам Украинского гидрометцентра до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В КГГА отмечают, что флаг останется приспущенным к улучшению погодных условий.

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