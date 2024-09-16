У Києві через прогнозовані пориви вітру приспустили головний прапор України

У столиці через прогнозовану негоду 16 вересня приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».
За прогнозами Українського гідрометцентру до кінця доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У КМДА зазначають, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.
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