У Києві через прогнозовані пориви вітру приспустили головний прапор України

Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Джерело фото: КМДА

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У столиці через прогнозовану негоду 16 вересня приспустили головний прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

За прогнозами Українського гідрометцентру до кінця доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У КМДА зазначають, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

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