Мінфін пропонує виплачувати суддям премії до 40% посадового окладу на місяць

У законі про держбюджет на 2025 рік пропонують встановити виплату премій суддям місцевих суддів до 40% окладу, але звідки будуть брати кошти на ці премії і як це узгоджується із законом про судоустрій – поки невідомо.

Кабмін у проекті державного бюджету на 2025 рік пропонує ввести «ноу-хау».

Так, до закону вводять окрему статтю, якою дозволять виплату премій суддям першої інстанції.

«Установити, що у 2025 році судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, може виплачуватися премія за результатами його роботи, яка встановлюється щокварталу у розмірі до 40 відсотків посадового окладу за кожен місяць. Положення про преміювання затверджується Вищою радою правосуддя» - зазначено в проекті держбюджету №12000.

Слід зауважити, що наразі законом про судоустрій і статус суддів виплата премій суддям не передбачена. Більше того, цей закон фактично забороняє вигадувати додаткові елементи винагороди суддям.

Так, відповідно до статті 135 закону про судоустрій «суддівська винагорода регулюється цим законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами». Тобто, вона не може регулюватися законом про держбюджет, хоча, по суті, Уряд з року в рік регулює її, встановлюючи для розрахунку окладів суддів заморожений прожитковий мінімум в 2102 грн проти «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Відповідно до закону про судоустрій суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за: вислугу років; перебування на адміністративній посаді в суді; науковий ступінь; роботу, що передбачає доступ до державної таємниці.

Тобто, про жодні премії у законі про судоустрій не йдеться, і норма про виплату премій є своєрідним «ноу-хау», яке не передбачено базовим законом.

Дійсно, «голий» оклад судді місцевого суду у 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 63 060 грн, це значно менше, ніж зарплата в деяких органах виконавчої влади, наприклад, у НАЗК. При цьому вимоги і навантаження в суді першої інстанції подекуди значно вище.

Втім, встановленням премії Мінфін може не розв’язати, а створити нові проблеми.

По-перше, незрозуміло, звідки будуть брати кошти на премії, адже бюджет судової влади у 2025 році фактично лишається на тому ж рівні, що й був в 2024 році (додали лише трохи більше 1 млрд грн, що з урахуванням планованого заповнений вакансій фактично нічого не змінить).

По-друге, виникає питання, як це буде узгоджуватися із законом про судоустрій, який передбачає, що лише цим законом можуть встановлюватися елементи суддівської винагороди, а не якимись іншими законами.

По-третє, є питання, яким чином буде дотримана справедливість визначення таких премій і на кого буде покладатися фінальне рішення. До того ж, у судах може додатись суперечок за такі премії, якщо хтось із суддів вважатиме, що йому не дали заслуженої премії.

Нагадаємо, раніше Рада суддів України зауважила, що варто підвищити розмір посадових окладів суддям місцевих судів, хоча б у прифронтових областях.

«Судово-юридична газета» раніше писала, що розмір суддівської винагороди є «замороженим» з 2019 року. «З огляду на складність фінансування потреб держави в умовах війни, першим кроком могло б бути запровадження додаткових коефіцієнтів до посадових окладів для суддів, які здійснюють правосуддя в прифронтових регіонах, таких як Харківська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька та інші області України, які підпадають під таке визначення», - запропонував голова РСУ Богдан Моніч.

Втім, ані РСУ, ані Комітет не пропонували таке вирішення проблеми, як встановлення «премій». Натомість пропонувалося «розморозити» прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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