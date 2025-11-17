У Реєстрі прозорості зареєструвалася перша сотня лобістів: хто вони та які сфери представляють

Суб’єкти лобіювання повинні подати перші звіти за період від дати реєстрації до 31 грудня.

У відкритій публічній платформі «Реєстр прозорості», що акумулює та оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання і їхню звітність, зареєструвалися перші 100+ учасників. Про це повідомили у НАЗК.

Скільки лобістів уже зареєстровано

Станом на 13 листопада 2025 року Реєстр налічує 101 суб’єкта лобіювання:

51 юридична особа (від імені яких діють 141 представник);

50 фізичних осіб.

Двоє лобістів уже припинили свій статус. Загалом 191 зареєстрований представник має право впливати на ухвалення рішень в Україні.

Хто саме серед юридичних осіб

У Реєстрі представлені:

товариства (ТОВ, АТ) — 27;

громадські об’єднання (асоціації, спілки) — 16;

адвокатські об’єднання й бюро — 5;

інші юридичні особи — 3.

Найпопулярніші сфери лобіювання

Найбільше зареєстрованих суб’єктів працюють у таких напрямах:

фінансова, банківська, податкова та митна політика — 76;

економічний розвиток і регуляторна політика — 74;

правова політика — 70;

правоохоронна діяльність — 68;

інновації та цифрова трансформація — 66;

транспорт, зв’язок та інфраструктура — 65;

екологічна політика — 64;

аграрна та земельна політика — 63;

регіональний розвиток і містобудування — 62.

Найменший інтерес — у сфері «Молодь і спорт», яку обрали 36 суб’єктів лобіювання.

Коли подавати перші звіти

Суб’єкти лобіювання повинні подати перші звіти за період від дати реєстрації до 31 грудня 2025 року — у проміжку з 1 по 30 січня 2026 року.

У електронному кабінеті Реєстру вже доступна функція створення чернетки звіту (без можливості подати його до початку звітного періоду). Чернетки непублічні.

1 вересня набув чинності Закон України «Про лобіювання». Тоді НАЗК запустило у промислову експлуатацію Реєстр прозорості.

