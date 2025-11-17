У Реєстрі прозорості зареєструвалася перша сотня лобістів: хто вони та які сфери представляють
У відкритій публічній платформі «Реєстр прозорості», що акумулює та оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання і їхню звітність, зареєструвалися перші 100+ учасників. Про це повідомили у НАЗК.
Скільки лобістів уже зареєстровано
Станом на 13 листопада 2025 року Реєстр налічує 101 суб’єкта лобіювання:
- 51 юридична особа (від імені яких діють 141 представник);
- 50 фізичних осіб.
Двоє лобістів уже припинили свій статус. Загалом 191 зареєстрований представник має право впливати на ухвалення рішень в Україні.
Хто саме серед юридичних осіб
У Реєстрі представлені:
- товариства (ТОВ, АТ) — 27;
- громадські об’єднання (асоціації, спілки) — 16;
- адвокатські об’єднання й бюро — 5;
- інші юридичні особи — 3.
Найпопулярніші сфери лобіювання
Найбільше зареєстрованих суб’єктів працюють у таких напрямах:
- фінансова, банківська, податкова та митна політика — 76;
- економічний розвиток і регуляторна політика — 74;
- правова політика — 70;
- правоохоронна діяльність — 68;
- інновації та цифрова трансформація — 66;
- транспорт, зв’язок та інфраструктура — 65;
- екологічна політика — 64;
- аграрна та земельна політика — 63;
- регіональний розвиток і містобудування — 62.
Найменший інтерес — у сфері «Молодь і спорт», яку обрали 36 суб’єктів лобіювання.
Коли подавати перші звіти
Суб’єкти лобіювання повинні подати перші звіти за період від дати реєстрації до 31 грудня 2025 року — у проміжку з 1 по 30 січня 2026 року.
У електронному кабінеті Реєстру вже доступна функція створення чернетки звіту (без можливості подати його до початку звітного періоду). Чернетки непублічні.
1 вересня набув чинності Закон України «Про лобіювання». Тоді НАЗК запустило у промислову експлуатацію Реєстр прозорості.
