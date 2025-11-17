У профспілці розповіли, за яких умов в Україні можливе підвищення стипендій у 2026 році

В проекті бюджету України на 2026 рік на підвищення стипендій закладено на півтора мільярда гривень більше, ніж в поточному році.

Фото: Телеграф

Збільшення розмірів стипендій в Україні відбудеться у випадку ухвалення державного бюджету на 2026 рік з урахуванням запропонованих видатків на ці цілі, розповіла в інтерв'ю «Телеграфу» заступниця голови Профспілки працівників освіти та науки України Ольга Чабанюк.

«У проекті бюджету на 2026 рік суму видатків на виплату стипендій збільшено в порівнянні з 2025 роком на півтора мільярда, тобто з 5,4 до 6,6 млрд гривень. Відповідно, може йтися про перегляд розмірів стипендій. Але остаточні цифри побачимо після ухвалення документа», – наголосила Чабанюк.

Вона уточнила, що стипендії в Україні є двох видів – академічні та соціальні.

«Звичайна академічна – 2 000 грн/міс, підвищена – 2 900 грн/міс, для технічних спеціальностей – машинобудування, енергетика, гірнича справа, металургія тощо – 2550 та 3711 грн/міс. відповідно. Держава таким чином підтримує ті галузі, які важливі зараз», – зазначила Чабанюк.

За її словами, соціальні стипендії для вищих навчальних закладів – 1 180 грн/міс, діти-сироти (віком від 18 до 23 років) отримують 4 542 грн/міс і 4 794 грн/міс (до 18 років).

Також, вона наголосила, що стипендії призначаються на основі рейтингів, які формуються за результатами іспитів. Зокрема, додаткові бали нараховуються за перемоги в олімпіадах, написання наукових робіт, участь у масових заходах, організованих освітніми установами.

