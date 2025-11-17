  1. В Украине

В профсоюзе рассказали, при каких условиях в Украине возможно повышение стипендий в 2026 году

20:39, 17 ноября 2025
В проекте бюджета Украины на 2026 год на повышение стипендий заложено на полтора миллиарда гривен больше, чем в текущем году.
В профсоюзе рассказали, при каких условиях в Украине возможно повышение стипендий в 2026 году
Фото: Телеграф
Увеличение размеров стипендий в Украине произойдет в случае принятия государственного бюджета на 2026 с учетом предложенных расходов на эти цели, рассказала в интервью «Телеграфу» заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Ольга Чабанюк.

«В проекте бюджета на 2026 год сумма расходов на выплату стипендий увеличена по сравнению с 2025 годом на полтора миллиарда, то есть с 5,4 до 6,6 млрд гривен. Соответственно, речь может идти о пересмотре размеров стипендий. Но окончательные цифры увидим при принятии документа», – подчеркнула Чабанюк.

Она уточнила, что стипендии в Украине двух видов – академические и социальные.

«Обычная академическая – 2 000 грн/мес, повышенная – 2 900 грн/мес, для технических специальностей – машиностроение, энергетика, горное дело, металлургия и т.д. – 2550 и 3711 грн/мес., соответственно. Государство таким образом поддерживает те отрасли, которые сейчас важны», – отметила Чабанюк.

По ее словам, социальные стипендии для высших учебных заведений – 1180 грн/мес, дети-сироты (в возрасте от 18 до 23 лет) получают 4542 грн/мес и 4794 грн/мес (до 18 лет).

Также она подчеркнула, что стипендии назначаются на основе рейтингов, формируемых по результатам экзаменов. В частности, дополнительные баллы начисляются за победы в олимпиадах, написание научных работ, участие в массовых мероприятиях, организованных образовательными учреждениями.

деньги госбюджет студенты образование

