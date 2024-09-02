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Розмір суддівської винагороди має бути збільшений – Вища рада правосуддя

14:43, 2 вересня 2024
Визначення базового посадового окладу судді у розмірі 2102 гривні є дискримінацією.
Розмір суддівської винагороди має бути збільшений – Вища рада правосуддя
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Вища рада правосуддя 29 серпня 2024 року повідомила до Кабінету міністрів та Міністерства фінансів про необхідність переглянути розрахунок базового посадового окладу судді, який наразі визначено у розмірі 2102 гривні.

Рада правосуддя зазначила, що починаючи з 2021 року закон «Про Державний бюджет» визначає «окремий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлюється для визначення базового посадового окладу судді» на рівні 2102 гривні.

За основу визначення тоді був взятий прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений ще на 2020 рік.

Разом з тим, з 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб щороку зростав і станом на 1 січня 2024 року становить 3028 гривень.

Таким чином, наразі розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлюється для визначення базового посадового окладу судді, складає лише 69,4% від актуального розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому у 2025 році планується знову залишити розрахунок базового посадового окладу судді на рівні 2102 гривні.

На думку ВРП, вже настав час покласти край штучному обмеженню розміру базового посадового окладу судді.  

«Відповідна позиція є помилковою, адже продовження у 2024 році та у 2025-2027 роках подібної практики щодо визначення окремого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру прожиткового посадового окладу судді, суперечить чинному законодавству й призводить до порушення порядку та умов нарахування й виплати суддівської винагороди згідно із частиною другою статті 130 Конституції та статтею 135 Закону «Про судоустрій і статус суддів», - зазначено у зверненні Ради правосуддя до виконавчої влади.

Нагадаємо, що у ВРП вже попередили, що 2025 рік для судової влади може стати вкрай важким у фінансовому плані, адже реальні фінансові потреби судової влади виконавча та законодавча гілки влади планують задовольнити лише на 56,5% від потреби.

Автор В’ячеслав Хрипун

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