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Размер судейского вознаграждения должен быть увеличен – Высший совет правосудия

14:43, 2 сентября 2024
Определение базового должностного оклада судьи в размере 2102 гривны является дискриминацией.
Размер судейского вознаграждения должен быть увеличен – Высший совет правосудия
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Высший совет правосудия 29 августа 2024 года сообщил в Кабинет министров и Министерство финансов о необходимости пересмотреть расчет базового должностного оклада судьи, который сейчас определен в размере 2102 гривны.

Совет правосудия отметил, что, начиная с 2021 года, закон «О Государственном бюджете» определяет «отдельный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который устанавливается для определения базового должностного оклада судьи» на уровне 2102 гривны.

За основу расчета был взят прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный еще на 2020 год.

Вместе с тем с 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц ежегодно рос и по состоянию на 1 января 2024 года составляет 3028 гривен.

Таким образом, размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, устанавливаемый для определения базового должностного оклада судьи, составляет лишь 69,4% от актуального размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

При этом в 2025 году планируется снова оставить расчет базового должностного оклада судьи на уровне 2102 грн.

По мнению ВСП, уже пора положить конец искусственному ограничению размера базового должностного оклада судьи.

«Соответствующая позиция ошибочна, ведь продление в 2024 году и в 2025-2027 годах подобной практики по определению отдельного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера прожиточного должностного оклада судьи, противоречит действующему законодательству и приводит к нарушению порядка начисления и выплаты судейского вознаграждения согласно части второй статьи 130 Конституции и статье 135 Закона «О судоустройстве и статусе судей», - отмечено в обращении Совета правосудия к исполнительной власти.

Напомним, что в ВСП уже предупредили, что 2025 год для судебной власти может стать крайне тяжелым в финансовом плане, ведь реальные финансовые потребности судебной власти исполнительная и законодательная ветви власти планируют удовлетворить лишь на 56,5% от потребности.

Автор Вячеслав Хрипун

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