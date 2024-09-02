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Украинцев, которые обращаются в суд, чтобы подтвердить право собственности на имущество, хотят освободить от уплаты судебного сбора

19:24, 2 сентября 2024
Коордштаб отметил на необходимости урегулирования регистрации прав на недвижимость для случаев, когда данные БТИ были потеряны из-за войны войны.
Украинцев, которые обращаются в суд, чтобы подтвердить право собственности на имущество, хотят освободить от уплаты судебного сбора
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На заседании Координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий отметили на необходимости урегулирования регистрации прав на недвижимость для случаев, когда данные БТИ были потеряны из-за войны. Это нужно для того, чтобы граждане могли получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество на ВОТ или территориях активных боевых действий.

Как пишут в Минреинтеграции, проблематика состоит в том, что для получения компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество необходимо подтвердить право собственности. То есть право собственности должно быть внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (Реестр).

Препятствием на данном этапе является отсутствие доступа к информации о праве собственности, которое было приобретено до 2013 года и регистрировалось в органах бюро технической инвентаризации (БТИ) на указанных территориях. Поскольку с временно оккупированных территорий не все архивы были вывезены, а некоторые были уничтожены во время боевых действий.

Поэтому сейчас подтвердить право собственности таким гражданам достаточно проблематично. Владельцам имущества приходится решать этот вопрос в судебном порядке. Хотя они имеют оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимое имущество. Или же такие оригиналы отсутствуют, но есть запись в старом Реестре.

«Если человек имеет оригиналы документов на имущество, то государство должно ему помочь. У каждого гражданина должен быть шанс получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье», — подчеркнула Вицепремьер Ирина Верещук.

Таким образом, Минреинтеграции планирует инициировать законопроект с целью освобождения от уплаты судебного сбора граждан, которые для решения этого вопроса обращаются в суд.

Также, по информации Минюста, в настоящее время можно перенести сведения о праве собственности из Реестра, работавшего до 2013 года, в нынешний действующий Реестр, без данных из БТИ. Как сообщается, для этого нужно только заявление владельца. Ведомству поручили предоставить соответствующие разъяснения для областных военных администраций.

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