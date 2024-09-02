Українців, які звертаються до суду, щоб підтвердити право власності на майно, хочуть звільнити від сплати судового збору

Коордштаб наголосив на необхідності врегулювання реєстрації прав на нерухомість для випадків, коли дані БТІ були втрачені через війну.

На засіданні Координаційного штабу з питань деокупованих територій наголосили на необхідності врегулювання реєстрації прав на нерухомість для випадків, коли дані БТІ були втрачені через війну. Це потрібно для того, щоб громадяни могли отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене нерухоме майно на ТОТ або територіях активних бойових дій.

Як пишуть у Мінреінтеграції, проблематика полягає в тому, що для отримання компенсації за знищене або пошкоджене майно, необхідно підтвердити право власності. Тобто право власності має бути внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Реєстр).

Перешкодою на даному етапі є відсутність доступу до інформації про право власності, яке було набуто до 2013 року та реєструвалося в органах бюро технічної інвентаризації (БТІ) на зазначених територіях. Оскільки з тимчасово окупованих територій не всі архіви були вивезені, а також деякі були знищені під час бойових дій.

Тож наразі підтвердити право власності таким громадянам досить проблематично. Власникам майна доводиться вирішувати це питання в судовому порядку. Хоча вони мають в наявності оригінали правовстановлювальних документів на нерухоме майно. Або ж такі оригінали відсутні, натомість є запис у старому Реєстрі.

«Якщо людина має оригінали документів на майно, то держава повинна їй допомогти. У кожного громадянина має бути шанс на отримання компенсації за знищене або пошкоджене житло», — наголосила Віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Відтак, Мінреінтеграції планує ініціювати законопроєкт з метою звільнення від сплати судового збору громадян, які для вирішення цього питання звертаються до суду.

Також, за інформацією Мін’юсту, наразі можна перенести відомості про право власності з Реєстру, який працював до 2013 року, до нинішнього чинного Реєстру, без даних з БТІ. Як повідомляється, для цього потрібна лише заява власника. Відомству доручили надати відповідні роз’яснення для обласних військових адміністрацій.

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