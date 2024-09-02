З мера Мукачева Балоги зняли браслет через відключення світла

Сторона захисту просила не продовжувати дію обов'язку носити браслет у зв'язку з нестабільною роботою засобу та постійними відключеннями світла.

Фото: regionews.ua

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 23 жовтня дію решти обов'язків, покладених на міського голову Мукачева Закарпатської області Андрія Балогу, передає «Слово і діло».

Прокурор САП просив продовжити дію всіх обов'язків. Сторона захисту просила розширити заборону на виїзд Балозі з Мукачева до меж Закарпатської області. Також вони просили не продовжувати дію обов'язку носити браслет у зв'язку з нестабільною роботою засобу та постійними відключеннями світла, оскільки є проблеми з його зарядкою.

Ще вони просили розширити заборону на виїзд з Мукачева до меж Закарпаття.

У результаті суд дозволив вільно пересуватися меру Мукачева Закарпаттям та зняв з нього браслет.

«Клопотання задовольнити частково. Продовжити на два місяці строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України. Визначити термін дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного, до 23 жовтня 2024 року включно», – йдеться в рішенні.

Як повідомив журналіст Олег Новіков у одній із своїх соцмереж, з Балоги зняли браслет через відключення світла.

Раніше ми писали, що СБУ, НАБУ та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. Посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

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