Данило Гетманцев відповів, що змінюється в оформленні державної соцдопомоги з вересня

Вже з 1 вересня набирають чинності нові правила оформлення державної соціальної допомоги. Кабмін спростив порядок оформлення завдяки діджиталізації низки процесів.
«Завдяки діджиталізації та інтеграції різноманітних реєстрів заявникам не потрібно буде подавати жодні паперові документи чи їхні копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС)», – пояснив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Документи можна буде отримати через міжвідомчий інформаційний обмін між розпорядниками та власниками відповідних реєстрів.
Як уточнив Гетманцев, зміни внесено до низки документів, які стосуються різних видів державної соціальної допомоги, зокрема:
Нардеп наголосив, що постанова Уряду, яка запроваджує нововведення, набирає чинності з 1 вересня.
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