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Данило Гетманцев відповів, що змінюється в оформленні державної соцдопомоги з вересня

16:23, 2 вересня 2024
Українці будуть позбавлені клопоту збирати стоси папірців та подавати документи, які вже є у розпорядженні держорганів.
Данило Гетманцев відповів, що змінюється в оформленні державної соцдопомоги з вересня
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Вже з 1 вересня набирають чинності нові правила оформлення державної соціальної допомоги. Кабмін спростив порядок оформлення завдяки діджиталізації низки процесів.

«Завдяки діджиталізації та інтеграції різноманітних реєстрів заявникам не потрібно буде подавати жодні паперові документи чи їхні копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС)», – пояснив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Документи можна буде отримати через міжвідомчий інформаційний обмін між розпорядниками та власниками відповідних реєстрів.

Як уточнив Гетманцев, зміни внесено до низки документів, які стосуються різних видів державної соціальної допомоги, зокрема:

  • Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми;
  • Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їхнього числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
  • Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Нардеп наголосив, що постанова Уряду, яка запроваджує нововведення, набирає чинності з 1 вересня.

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