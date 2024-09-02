Даниил Гетманцев ответил, что меняется в оформлении государственной соцпомощи с сентября

Украинцы будут лишены хлопот собирать кипы бумажек и подавать документы, которые уже есть в распоряжении госорганов.

Уже с 1 сентября вступают в силу новые правила оформления государственной социальной помощи. Кабмин упростил порядок оформления благодаря диджитализации ряда процессов.

«Благодаря диджитализации и интеграции различных реестров заявителям не нужно будет подавать никакие бумажные документы или их копии, если они уже есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС)», – объяснил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Документы можно получить через межведомственный информационный обмен между распорядителями и владельцами соответствующих реестров.

Как уточнил Гетманцев, изменения внесены в ряд документов, касающихся разных видов государственной социальной помощи, в частности:

- Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми;

- Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

- Порядка выплаты помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

- Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком»;

- Порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

- Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Нардеп подчеркнул, что постановление Правительства, которое вводит нововведения, вступает в силу 1 сентября.

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