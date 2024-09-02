$10 000 за «белый» военный билет — в Харькове разоблачили схему

Мужчина задержан «на горячем» при получении 10 000 долларов от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении жителю Харькова, организовавшего торговлю «белыми» военными билетами. За свою «услугу» он в среднем брал 10 тыс. долларов США, а клиентов подозреваемый искал через своих знакомых, передает официальный сайт ГБР.

«Не желавших служить ребят он запугивал тем, что даже законные основания на отсрочку ничего не гарантируют. Говорил, что только взятка работникам военкомата может спасти их от призыва», - сообщили в Бюро.

Отмечается, что злоумышленник брал полную предоплату и гарантировал все решить с нужными людьми в военкомате и через некоторое время принести готовые документы.

Мужчина задержан «на горячем» при получении 10 тыс. долларов США от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

В ГБР добавили, что с целью установления всех возможных соучастников преступления следственные действия произошли в служебных кабинетах местного ТЦК и СП.

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