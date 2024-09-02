Практика судов
  1. В Украине

$10 000 за «белый» военный билет — в Харькове разоблачили схему

16:59, 2 сентября 2024
Мужчина задержан «на горячем» при получении 10 000 долларов от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.
$10 000 за «белый» военный билет — в Харькове разоблачили схему
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении жителю Харькова, организовавшего торговлю «белыми» военными билетами. За свою «услугу» он в среднем брал 10 тыс. долларов США, а клиентов подозреваемый искал через своих знакомых, передает официальный сайт ГБР.

«Не желавших служить ребят он запугивал тем, что даже законные основания на отсрочку ничего не гарантируют. Говорил, что только взятка работникам военкомата может спасти их от призыва», - сообщили в Бюро.

Отмечается, что злоумышленник брал полную предоплату и гарантировал все решить с нужными людьми в военкомате и через некоторое время принести готовые документы.

Мужчина задержан «на горячем» при получении 10 тыс. долларов США от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

В ГБР добавили, что с целью установления всех возможных соучастников преступления следственные действия произошли в служебных кабинетах местного ТЦК и СП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Расходы на Высший антикоррупционный суд сократят на 43 млн грн

Бюджетный комитет Рады рекомендовал сократить расходы на ВАКС на 43 млн грн

Классификация должностей государственной службы в судах не решила проблем с зарплатой в аппаратах судов – Совет правосудия

Высший совет правосудия признал, что попытка повысить заработную плату работникам аппаратов судов фактически провалилась.

Национальный банк наделен широким кругом полномочий в сфере финмониторинга – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о важности роли НБУ в обеспечении стабильности финансовой системы.

Судья не может брать на себя роль переводчика – позиция Верховного Суда

Указание председательствующим по делу, что в случае непонимания обвиняемым обстоятельств дела перевод будет исполнен судьей, является нарушением права на защиту – Верховный Суд.

Размер судейского вознаграждения должен быть увеличен – Высший совет правосудия

Определение базового должностного оклада судьи в размере 2102 гривны является дискриминацией.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду