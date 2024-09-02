$10 000 за «білий» військовий квиток — у Харкові викрили схему

Чоловіка затримано на гарячому під час одержання 10 000 доларів від одного з призовників фактично на порозі місцевого ТЦК та СП.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру мешканцю Харкова, який організував торгівлю «білими» військовими квитками. За свою «послугу» у середньому він брав 10 тис. доларів США, а клієнтів підозрюваний шукав через своїх знайомих, передає офіційний сайт ДБР.

«Хлопців, які не бажали служити, він залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують. Говорив, що лише хабар працівникам військкомату може врятувати їх від призову», - повідомили у Бюро.

Зазначається, що зловмисник брав повну передплату та гарантував усе вирішити з потрібним людьми у військкоматі та за деякий час принести вже готові документи.

Чоловіка затримано на гарячому під час одержання 10 тис. доларів США від одного з призовників фактично на порозі місцевого ТЦК та СП.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави поєднане з вимаганням. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

У ДБР додали, що з метою встановлення всіх можливих співучасників злочину, слідчі дії відбулися у службових кабінетах місцевого ТЦК та СП.