На Київщині сталася смертельна ДТП, фото

У результаті ДТП одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

У неділю, 1 вересня, близько 16:15 на 115 км автодороги «Київ-Одеса» неподалік села Гостра Могила сталася ДТП за участю двох автомобілів. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Ford, 74-річний мешканець міста Біла Церква, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Mazda, яким керувала 27-річна киянка.

Внаслідок зіткнення водій Ford отримав травми, несумісні з життям, і помер в кареті швидкої допомоги. Водійка Mazda та її 48-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження у вигляді численних саден і забоїв та були госпіталізовані.

За даним фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

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