В Киевской области произошло смертельное ДТП, фото

В результате ДТП один человек погиб и еще двое получили ранения.

В воскресенье, 1 сентября, около 16:15 на 115 км автодороги «Киев-Одесса» недалеко от села Гостра Могила произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Ford, 74-летний житель города Белая Церковь, не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 27-летней киевлянки.

В результате столкновения водитель Ford получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете скорой помощи. Водитель Mazda и ее 48-летняя пассажирка получили телесные повреждения в виде многочисленных ссадин и ушибов и были госпитализированы.

По данному факту полиция Киевщины открыла уголовное производство по (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Продолжается досудебное расследование.

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