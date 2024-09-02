За август в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

Август этого года вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице, отметили в обсерватории.

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В столице за прошлый месяц зафиксировали четыре температурных рекорда, все – в период с 25 по 27 августа. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +23,1°С, что на 2,7°С выше климатической нормы.

В рейтинге самых теплых август 2024 года занял третье место. Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 (24,6°С).

Холоднее всего в столице было 14 августа, когда минимальная температура под утро снизилась до +13,4°С, а теплее всего – 20 августа, когда максимальная температура после полудня достигла +35,5°.

Осадков выпало 24 мм или 43% климатической нормы.

«Август этого года вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице», - отметили в обсерватории.

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