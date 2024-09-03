Поджигали авто военных и правоохранителей на юге Украины – разоблачена группа лиц

За каждую выполненную «задачу» фигуранты получали деньги.

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении трем лицам, причастным к серии поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ и представителей других Сил обороны Украины в нескольких регионах Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, им инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период, совершенное по предварительному сговору группы лиц.

Отмечается, что уроженец Геническа контактировал с неустановленным в настоящее время лицом и организовывал выполнение его «заказов», направленных на уничтожение автомобилей украинских защитников.

К противоправной деятельности он привлек сожительницу, а также двух своих знакомых. За каждую выполненную задачу фигуранты получали деньги.

К преступлениям готовились тщательно и совершали их ночью. Сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и фиксировали их на минивидеокамеру.

«Правоохранителями задокументированы факты поджога злоумышленниками по меньшей мере пяти автомобилей в Херсоне, Николаеве и Одессе. Во время обысков у фигурантов изъяты средства поджога, мобильные телефоны, сим-карты, флеш-накопители, видеорегистраторы, а также оружие и боеприпасы», - сообщили в ОГП.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

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