Поджигали авто военных и правоохранителей на юге Украины – разоблачена группа лиц

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении трем лицам, причастным к серии поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ и представителей других Сил обороны Украины в нескольких регионах Украины.
Как сообщил Офис Генерального прокурора, им инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период, совершенное по предварительному сговору группы лиц.
Отмечается, что уроженец Геническа контактировал с неустановленным в настоящее время лицом и организовывал выполнение его «заказов», направленных на уничтожение автомобилей украинских защитников.
К противоправной деятельности он привлек сожительницу, а также двух своих знакомых. За каждую выполненную задачу фигуранты получали деньги.
К преступлениям готовились тщательно и совершали их ночью. Сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и фиксировали их на минивидеокамеру.
«Правоохранителями задокументированы факты поджога злоумышленниками по меньшей мере пяти автомобилей в Херсоне, Николаеве и Одессе. Во время обысков у фигурантов изъяты средства поджога, мобильные телефоны, сим-карты, флеш-накопители, видеорегистраторы, а также оружие и боеприпасы», - сообщили в ОГП.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
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