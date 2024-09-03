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Підпалювали автівки військових та правоохоронців на півдні України – викрито групу осіб

11:35, 3 вересня 2024
За кожне виконане «завдання» фігуранти отримували гроші.
Підпалювали автівки військових та правоохоронців на півдні України – викрито групу осіб
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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру трьом особам, причетним до серії підпалів автівок військовослужбовців ЗСУ та представників інших Сил оборони України у кількох регіонах України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групи осіб.

Зазначається, що уродженець Генічеська контактував з невстановленою на цей час особою та організовував виконання його «замовлень», спрямованих на знищення автівок українських захисників.

До протиправної діяльності він залучив співмешканку, а також двох своїх знайомих. За кожне виконане «завдання» фігуранти отримували гроші.

До злочинів готувалися ретельно та вчиняли їх вночі. Спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на мінівідеокамеру.

«Правоохоронцями задокументовані факти підпалу зловмисниками щонайменше пʼяти автівок у Херсоні, Миколаєві та Одесі. Під час обшуків у фігурантів вилучено засоби підпалу, мобільні телефони, сім-картки, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, а також зброю та боєприпаси», - повідомили у ОГП.

Наразі підозрювані знаходяться під вартою.

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