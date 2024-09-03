Підпалювали автівки військових та правоохоронців на півдні України – викрито групу осіб

За кожне виконане «завдання» фігуранти отримували гроші.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру трьом особам, причетним до серії підпалів автівок військовослужбовців ЗСУ та представників інших Сил оборони України у кількох регіонах України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групи осіб.

Зазначається, що уродженець Генічеська контактував з невстановленою на цей час особою та організовував виконання його «замовлень», спрямованих на знищення автівок українських захисників.

До протиправної діяльності він залучив співмешканку, а також двох своїх знайомих. За кожне виконане «завдання» фігуранти отримували гроші.

До злочинів готувалися ретельно та вчиняли їх вночі. Спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на мінівідеокамеру.

«Правоохоронцями задокументовані факти підпалу зловмисниками щонайменше пʼяти автівок у Херсоні, Миколаєві та Одесі. Під час обшуків у фігурантів вилучено засоби підпалу, мобільні телефони, сім-картки, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, а також зброю та боєприпаси», - повідомили у ОГП.

Наразі підозрювані знаходяться під вартою.

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