Практика судів
  1. В Україні

З 1 вересня в Україні запроваджено механізм перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників

13:59, 2 вересня 2024
В Україні впроваджено порядок щодо перевірки даних про кінцевих бенефіціарних власників.
З 1 вересня в Україні запроваджено механізм перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України повідомило, що в країні запроваджено механізм перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, що подається юридичними особами державним реєстраторам для проведення відповідних реєстраційних дій щодо юридичної особи, та міститься в ЄДР.

Зазначається, що з 1 вересня 2024 року почав діяти Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (далі – Порядок повідомлення) (наказ Мін’юсту від 12.07.2023 № 2542/5).

Отже запроваджено механізм перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, що подається юридичними особами державним реєстраторам для проведення відповідних реєстраційних дій щодо юридичної особи, та міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, передбачений частиною шостою статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до якого безпосередньо залучене Міністерство юстиції України, як держатель зазначеного реєстру.

На офіційному вебсайті Міністерства юстиції України за посиланням створено рубрику «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ», у якій розміщено передбачені пунктом 7 Порядку повідомлення сертифікат шифрування та адреса електронної пошти.

У Мін’юсті зауважують, що у разі встановлення неактуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Міністерство юстиції України вживає заходів реагування, передбачених Порядком притягнення до відповідальності та порядком визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб (наказ Мін’юсту від 13.09.2023 № 3258/5).

Раніше ми писали, що було затверджено порядок повідомлення Мін’юсту щодо розбіжностей в ЄДР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до порядку виплати грошового забезпечення працівникам Бюро економічної безпеки

Порядок виплати грошового забезпечення особам, які мають спеціальні звання БЕБ, визначатиме директор БЕБ.

Відповідальність за незаконне заволодіння авто настає для всіх співучасників – Верховний Суд

Те, що співучасник особисто не вчиняв активних дій, спрямованих на фізичне переміщення авто, не свідчить про відсутність у його діях складу злочину.

Визнання особи особливо небезпечним рецидивістом: Верховний Суд пояснив, в яких випадках суд може врахувати вирок суду рф

Під час вирішення питань про визнання особи особливо небезпечним рецидивістом, про встановлення фактів учинення злочину повторно вироки, постановлені в рф, можуть визнаватись і враховуватись – Верховний Суд.

Роксолана Підласа розповіла, на які сфери планують скоротити видатки, аби віднайти додаткові кошти на оборону

Бюджетний комітет Ради доопрацює проект змін до держбюджету, аби забезпечити видатки на виплату зарплат військовослужбовцям.

Держаудитслужба вирішила, що вона може бути ревізором судів, попри норми Конституції

Для судів зʼявився новий ревізор - Держаудитслужба, попри те, що Конституція прямо забороняє втручання виконавчої гілки влади.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду