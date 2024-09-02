З 1 вересня в Україні запроваджено механізм перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників

В Україні впроваджено порядок щодо перевірки даних про кінцевих бенефіціарних власників.

Міністерство юстиції України повідомило, що в країні запроваджено механізм перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, що подається юридичними особами державним реєстраторам для проведення відповідних реєстраційних дій щодо юридичної особи, та міститься в ЄДР.

Зазначається, що з 1 вересня 2024 року почав діяти Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи (далі – Порядок повідомлення) (наказ Мін’юсту від 12.07.2023 № 2542/5).

Отже запроваджено механізм перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності, що подається юридичними особами державним реєстраторам для проведення відповідних реєстраційних дій щодо юридичної особи, та міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, передбачений частиною шостою статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до якого безпосередньо залучене Міністерство юстиції України, як держатель зазначеного реєстру.

На офіційному вебсайті Міністерства юстиції України за посиланням створено рубрику «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ», у якій розміщено передбачені пунктом 7 Порядку повідомлення сертифікат шифрування та адреса електронної пошти.

У Мін’юсті зауважують, що у разі встановлення неактуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, внесеної до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Міністерство юстиції України вживає заходів реагування, передбачених Порядком притягнення до відповідальності та порядком визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб (наказ Мін’юсту від 13.09.2023 № 3258/5).

Раніше ми писали, що було затверджено порядок повідомлення Мін’юсту щодо розбіжностей в ЄДР.

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